(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il celebre giurista traccia un bilancio del lavoro dell'esecutivo 'L'unico intoppo è stato il decreto sui rave, che non ho convidiso. Positivi i rapporti con Ue e Nato, come pure l'impegno per ...

Due o tre considerazioni veloci a margine dell'articolo di Sabinosul Corriere della sera di oggi, a proposito della Corte suprema degli Stati Uniti dopo lasull'aborto ("Perché la corte USA ha sbagliato", mi dispiace ma non ho un link utile al ... La sentenza di Cassese "Governo partito bene Ma sul Pnrr si rischia, ora serve accelerare" - Cronaca Il celebre giurista traccia un bilancio del lavoro dell'esecutivo "L'unico intoppo è stato il decreto sui rave, che non ho convidiso. Positivi i rapporti con Ue e Nato, come pure l'impegno per l'Ucrai ...Chiacchiere da ascoltare su Radio radicale a partire da "Il governo dei giudici" di Sabino Cassese, quei giudici sicuri di avere alle spalle la forza di correnti irriducibili, o il ricatto della popol ...