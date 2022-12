(Di lunedì 5 dicembre 2022) Notizie contrastanti e cambi di marcia repentini: la questione delminimo di pagamento obbligatorio con il Pos continua a tenere banco. E’ il premier Giorgiaad annunciare novità direttamente dai suoi profili social. Nel corso del nuovo appuntamento “#gliappuntidiGiorgia”, sono arrivate indicazioni che sembrano cambiareuna volta la soglia decisa. “Quella dei 60 euro è indicativa, per me – dichiara– può essere anche più bassa. C’è ovviamente un’interlocuzione con la Commissione Ue, perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del Pnrr, bisogna vedere come andrà a finire”. Si dovrà attendere, dunque, per una decisione finale in merito. Segui ZON.IT su Google News.

ZON

... Enrico Flaccadoro, in audizione, " l'innalzamento deldei pagamenti e, in particolare, la ...tema della tracciabilità del contante e della lotta all'evasione (qui avevamo scritto del...A partire dall'aumento delal contante a 5mila euro e dai pagamenti elettronici. "Non l'... "Non comprendiamo la ragione per cui si sia optato per un sostanzialerispetto al Pnrr in ... Dietrofront tetto al Pos: la Meloni pronta ad abbassare ancora Il tema dell’innalzamento del tetto al contante e dell’annullamento delle multe in violazione dell’obbligo di Pos per i commercianti italiani hanno riportato alla ribalta nel nostro paese il tema dei ...La legge di bilancio non è stata ancora approvata ma pare che le novità relative a pensioni, Pos e tetto al contante annunciate rischino già lo stop.