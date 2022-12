Concorsi pubblici | i bandi attivi e in scadenza a dicembre

Per i2022 ci sono ancora dei bandi attivi e per i quali è possibile candidarsi con scadenza a dicembre . Si tratta di selezioni dirivolti a diplomati e laureati e per ......un vero e proprio appuntamento al buio in cui il repertorio e gli autori non saranno resi... Vincitore di primi premi assoluti in svariatiinternazionali, Mario Margiotta ha affiancato ...Tutto sui concorsi pubblici con bandi attivi e in scadenza a dicembre 2022: assunzioni per diplomati e laureati, con contratto a tempo determinato e indeterminato per numerosi posti nella Pa.Il conto include studi di fattibilità, buchi nel terreno, penali e risarcimenti. Ora la legge di bilancio resuscita la società messa in liquidazione 9 anni fa e gli dà 50 milioni di euro. Leggi l'inch ...