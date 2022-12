WWE | Seth Rollins rende omaggio a Brodie Lee sul ring nella sua città natale

Zona Wrestling

Triple Threat Match for theUnited States Championship: Austin Theory batteRollins (C) & Bobby Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato diRollins. A vincere, tra ...... Randy Orton, AJ Styles e Dean Ambrose dall'altro il Team Raw di Kevin Owens, Chris Jericho,... Un "istant classic" non solo per Survivor Series ma per tutta lache negli ultimi anni non è ... WWE: Seth “Freakin” Rollins è listato nel roster come face Seth Rollins paid tribute to Brodie Lee at Saturday’s WWE house show in Rochester, New York. Following his match, Rollins cut a promo paying tribute to Lee in his hometown. “He passed away a couple of ...Brodie Lee, formerly Luke Harper in WWE, died in December 2020 and the wrestling world continues to mourn the lose of the former AEW TNT Champion.