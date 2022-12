(Di domenica 4 dicembre 2022) ISTANBUL - Se a molti ilinvernale in Qatar non è finora piaciuto, c'è chi va controcorrente come Francesco: "Come sempre succede ci sono state delleprima dell'inizio, ma ...

Corriere dello Sport

ISTANBUL - Se a molti il Mondiale invernale in Qatar non è finora piaciuto, c'è chi va controcorrente come Francesco: "Come sempre succede ci sono state delleprima dell'inizio, ma non posso negare che mi sono divertito a vedere i gironi di questo Mondiale e sono curioso di vedere cosa succederà ......là delle, il calcio e i valori dello sport in generale sono la soluzione migliore che può favorire i processi di integrazione e globalizzazione tra le persone e i popoli'. Infine,... Totti: "Polemiche per il Mondiale, ma io mi sto divertendo" al di là delle polemiche, il calcio e i valori dello sport in generale sono la soluzione migliore che può favorire i processi di integrazione e globalizzazione tra le persone e i popoli". Infine, ...Le parole dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti ha parlato dell’esperienza in Qatar per il Mondiale, rilasciando un’intervista a BeInSport. Queste le sue parole: “Come sempre succede ci sono st ...