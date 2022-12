Sci di fondo | Frida Karlsson non fa sconti e vince la 20 km mass start tc di Lillehammer Indietro le italiane

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022)ruggisce in quel die fa sua la 20 km con partenza dia a tecnica classica che chiude questo weekend norvegese. La svedese conquista il proprio secondo successo stagionale in volata, battendo la norvegese Tiril Udnes Weng e la connazionale Ebba Andersson: 53’51?9 il suo tempo, con il quale fa meglio, in volata, di sei decimi e di 1?2 delle avversarie dirette. La prima mezz’ora di gara, eccezion fatta per una doppia caduta in mezzo al gruppo dopo poco men di 15 minuti, non riserva particolari emozioni. Resta il solo fatto che nella parte che si stacca per frazionamento del plotone ci sono anche le due. Alla fine del quinto giro le acque si muovono, conche prova la fuga definitiva. Inizialmente sembra poter fare da sola, poi si ritrova ...