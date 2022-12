Rubava borse dalle auto e utilizzava carte di credito | arrestato

(Di domenica 4 dicembre 2022) RIETI – I Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un venticinquenne della Capitale, già noto alle forze di polizia, per furto aggravato continuato ed indebito utilizzo didi. I militari, collaborando coi colleghi della Stazione di Rivodutri,hanno dato un nome all’re di tre furti commessi con la medesima modalità: rompendo il finestrino delleparcheggiate in prossimità di esercizi commerciali e rubando lelasciate incustodite all’interno delle macchine. Una volta in possesso dellecontenenti ledie le tessere Bancomat delle persone offese, l’uomo ha tentato diversi prelievi fraudolenti. In un’occasione, entrato in possesso del codice ...

