LIVE Snowboardcross | Les Deux Alpes 2022 in DIRETTA | Visintin | Sommariva e Leoni a caccia del primo podio stagionale

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:24 Ci sarà da attendere per poter seguire ildegli italiani. Tommasosarà infatti impegnato nella heat numero 5, poi sarà la volta di Omar, e nella batteria numero 8 sarà presente infine Lorenzo. 10:19 Dopo il rinvio dovuto alle condizioni meteo inclementi, è tutto pronto per l’esordio. Soltanto tre gli azzurri al via, conche andranno adel. 10:15 Buongiorno e benvenuti nellatestuale della tappa di Coppa del Mondo didi Les ...