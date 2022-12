LIVE Inghilterra-Senegal 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Stones ci prova di testa!

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FRANCIA-POLONIA DALLE 16.00 PAGELLE29?cheil possesso palla. 27? Partita molto statica fino a questo momento. 25? Possesso palla dell’continuo. 23? Clamoroso I.Sarr spara alto davanti a Pickford. 21?di testa non trova la porta. 19? Errore di Diallo che regala un corner. 17? Molto organizzata la difesa delcomandata da Koulibaly. 15?chetimidamente ad alzare il baricentro. 13?in costante propensione offensiva. 11? Cross di Kane troppo forte in area. 9?che si chiude bene, 4-5-1 ...

All'Al Bayt Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra e Senegal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Al Bayt Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar tra e ... Calciomercato.it vi offre la partita dell'Al Bayt Stadium' l'e il Senegal in tempo reale. Formazioni ufficiali - Senegal INGHILTERRA (4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Trippier, Stones,... Inghilterra Senegal diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti in tempo reale, la cronaca della partita valida per gli ottavi Mondiali Qatar 2022 ...