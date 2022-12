L' arbitro della palla ovale ' In campo con gli azzurri' - Cronaca - lanazione it

Daniele Biagioni nel team chiamato a dirigere la partita Italia - Sudafrica 'Una grande emozione a contatto con colleghi di livello ...... e anche la fuoriuscita del Belgio sorprende non poco, come pure quelleDanimarca, del Galles,... gol dapprima convalidato con l'che addirittura fischia la fine dell'incontro, per poi ...Non vince da 6 giornate ormai il Bari, periodo nel corso del quale ha subìto le 2 sconfitte e rimediato 4 pareggi. E l’avversario di turno non si presenta certamente come la squadra ideale per ...Daniele Biagioni nel team chiamato a dirigere la partita Italia-Sudafrica "Una grande emozione a contatto con colleghi di livello internazionale" ...