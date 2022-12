La fine dell’ anno non deve coincidere con la fine di un sogno

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le giornate che staccompagnando la, per gli italiani sono foriere di un marcato senzo di tristezza. Essa va oltre la malinconia evidenziata dal Censis nel suo rapporto annuale, presentato qualche giorno fa. C’èaltro. La sensazione di tristezza accennata appare piuttosto diffusa in tutta la EU, in tutte le classi sociali e presente nelle varie fasce d’età. Del resto, è difficile immaginare come potrebbe lasciare chiunque indifferente una serie continua di eventi negativi, arrivata ormai al compimento del terzo. Una situazione del genere finisce con allarmare anche chi era rimasto tetragono a quelle forme di insulto. Senza alcuna pretesa di voler fare sociologia spicciola, non è del tutto fuori luogo rivolgere il pensiero alla ...