Francia-Polonia | Deschamps | “Non è stata una partita semplice”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Non èunaperché laera ben organizzata, soprattutto in contropiede. Abbiamo modificato qualcosa durante l’intervallo. Poi c’è Mbappé che ha questa capacità di risolvere i problemi, meglio per noi”. Lo ha detto il ct dellaDidier. ai microfoni di TF1 dopo la vittoria per 3-1 contro lache vale la qualificazione ai quarti dei Mondiale di Qatar. “Siamo davvero contenti per il risultato, c’è unione in questo gruppo. Ora abbiamo un po’ di tempo per recuperare, condivideremo questa vittoria con le nostre famiglie”, ha aggiunto. SportFace.