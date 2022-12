Brasile | Thiago Silva | 'Bello vedere che Danilo e Alex Sandro stanno migliorando'

DOHA (Qatar) - È la vigilia di- Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il capitanoSilva . La prima domanda viene rivolta all'ex ...Alla vigilia di- Corea del Sud , match degli ottavi di finale dei Mondiali, si sono presentati in conferenza stampa per la Seleçao il ct Tite e il capitanoSilva. Il difensore è stato chiesto se ...(ANSA) - DOHA, 04 DIC - E' la vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il capitano Thiago Silva. La ...Il c.t. verdeoro alla vigilia dela sfida degli ottavi: “Non do informazioni che non siano vere. Ma gli altri dieci non ve li dico...” ...