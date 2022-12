Assegno unico per i figli | quali sono i nuovi importi dal 2023

Oggi, nel breve, l'strumento possibile è che il Fondo Nuove Competenze, appena rifinanziato e gestito dal Ministro Calderone, uno dei pochi strumenti efficaci varato dal Governo in epoca Covid ...Tra le misure principali della legge di bilancio e' previsto, infatti, il finanziamento per rendere strutturale e non piu' transitoria la maggiorazione dell'per i figli con disabilita'. ...L’11 aprile 2020 sul Messaggero – all’esplosione del Covid - lanciai una proposta di “Piano epocale” per il Turismo. Purtroppo il Governo del 2020 non ritenne il ...Lavoreremo in stretta sinergia per accrescere la qualità del nostro Campus e darò – spiega Demeco – il meglio di me stesso per svolgere il compito assegnato. Inoltre ringrazio l’associazione Unica, da ...