Uruguay | Gimenez rischia una maxi-squalifica | delegato FIFA colpito con una gomitata VIDEO | Primapagina

(Di sabato 3 dicembre 2022) 2022-12-03 14:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La direzione di gara fallace dell’arbitro Siebert ha causato scene impressionanti nel post partita di Ghana-: non solo Cavani che distrugge il monitor del Var con un pugno, emergono anche le immagini di un episodio che potrebbe costare carissimo al difensore Josè Maria. Il centrale dell’Atletico Madrid, infatti, è stato ripreso mentre colpiva alla testa uncon il gomito approfittando della concitazione generale. Secondo la stampa spagnola eana, sono in arrivo pere Cavani provvedimenti di dimensioni notevoli. Esto es muy gordo. Giménez ha agredido al director de competiciones de. Le ha dado un codazo y acto ...

