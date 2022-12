Tocco Caudio | nella notte auto in fiamme | non si esclude ipotesi dolosa

Leggi su anteprima24

– Una Bmw è andata a fuoco, in via della Concordia. A intervenire per spegnere l'incendio, intorno alle 4 del mattino, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. Dai primi rilievi non sembra siano stati ritrovati nei pressi dell'oggetti o tracce che possano far risalire il rogo ad un evento doloso ma l'non è esclusa dai caschi rosso. Sul posto anche i Carabinieri.