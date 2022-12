Sci alpino | Coppa del Mondo 2022 2023 | la classifica aggiornata dopo la discesa maschile di Beaver Creek

(Di sabato 3 dicembre 2022) Continua la sfida tra Aleksander Kilde e Marco Odermatt. Il norvegese trionfa nelladidavanti allo svizzero, lontano soli sei centesimi a causa di due errori; i due rimangono così in vetta allagenerale, con Odermatt al comando con 340 punti e Kilde secondo con 280 punti. Sale in terza posizione Matthias Mayer a quota 160 punti, seguito da Daniel Hemetsberger con venti punti in meno. Lontani gli azzurri, tutti oltre la top-30.GENERALEMarco Odermatt (SUI) 340 Aleksander Kilde (NOR) 280 Matthias Mayer (AUT) 160 Daniel Hemetsberger (AUT) 140 Vincent Kriechmayr (AUT) 123 Matthieu Bailet (FRA) 93 James Crawford (CAN) 86 Romed Baumann (GER) ...

