Reddito di inclusione | importi dimezzati nel 2023 “schiaffo in mezzo al viso”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ildisembra stagliarsi all’orizzonte del governo guidato da Giorgia Meloni. Sembra che non vi sia altra volontà che scaraventare ildi cittadinanza fuori dalla finestra. La lotta alla povertà non è, e non deve mai essere, uno slogan politico e basta. Deve essere, sempre e comunque, una priorità per chi guida il nostro paese, indipendentemente dal suo colore politico. Non vi sono poveri di destra e poveri di sinistra. Esistono i poveri e basta. La povertà comporta una serie di serissime problematiche che non soltanto vanno immediatamente affrontate, ma alle quali occorre dare soluzioni rapide.di(Fonte: ilovetrading.it)Ildiritorna sugli scenari politici dopo essere stato soppiantato dal ...