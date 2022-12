L' Argentina piega 2-1 l' Australia e vola ai quarti finale

(Di sabato 3 dicembre 2022) L'batte 2-1 l'con le reti di Messi (alla millesima partita in carriera) e Julian Alvarez. L'Albiceleste giocherà contro l'Olanda neidi

Corriere del Ticino

Gli oranje ai quarti affronteranno la vincente di- Australia. window.eventDFPready... { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "L'Olandaagevolmente gli Stati Uniti e va ai ...In campo oggi Olanda - Stati Uniti e- Australia. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 3 dicembre 2022. vai alla gallery L'Argentina piega un'Australia coriacea sul finale Leo Messi è il leader indiscusso di una nazionale che pende dai suoi piedi: mimetizzato tra i giocatori c’è anche la sua guardia del corpo personale ...L’Albiceleste trascinata dal centrocampista del Brighton con origini irlandesi e dal «ragno», l’attaccante del Manchester City soprannominato così perché quando gioca sembra abbia più di due gambe ...