La Juve e i conti in nero con i procuratori |  gli 8 milioni «spariti» dal bilancio

(Di sabato 3 dicembre 2022) Spunta un documento in cui sono indicati i debiti verso gli agenti di cui non c’è traccia nei. Federico Cherubini ai magistrati: «Sì, conosco questa pratica»

Così nelle carte della procura torinese che indaga sull'inchiesta deidella Juventus. "Le 'manovre correttive' in questione, tuttavia, sono 'manovre illecite' ed Agnelli è pienamente ...Mentre la procura di Torino indaga suidella, "la Società, in via di adozione di una prospettiva di accentuata prudenza, ha ritenuto di rivedere alcune stime e assunzioni che comportano ... Conti Juve, spunta il nome dell'Udinese insieme a quello di altri 4 club di A "Vendono la Juve" si legge questa mattina sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Nelle ultime ore, infatti, tante le voci che vogliono Exor pronta a cedere il club ...Spunta un documento in cui sono indicati i debiti verso gli agenti di cui non c’è traccia nei conti. Federico Cherubini ai magistrati: «Sì, conosco questa pratica» ...