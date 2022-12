Il tema è incandescente | bisogna distinguere il valore di un' opera letteraria dagli errori degli autori?

Leggi su iodonna

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il Sunday Times l’aveva previsto. «Il #MeToo è pronto a regolare i conti con Philip Roth», aveva titolato l’anno scorso, alla vigilia dell’uscita negli Stati Uniti e in Gran Bretagna della monumentale biografiazzata di Philip Roth firmata da Blake Bailey: quasi mille pagine per dieci anni di lavoro. Biografia, hanno obiettato in tanti, che ha acceso un faro sul comportamento sordido di Roth e la sua ossessione per il sesso. Ma nessuno dei più aspri critici, dello scrittore o del volume, avrebbe potuto immaginare quanto sarebbe accaduto pochi giorni dopo, quando il libro è passato dall’ambitissima classifica dei bestseller del New York Times a essere ritirato da tutte le librerie americane, cancellato dal suo stesso editore, dopo le accuse a Bailey di molestie sessuali da parte di ex studentesse. Philip Roth La biigrafia, di Blake Bailey, Einaudi, 1056 pagg, ...