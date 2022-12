Ciclismo | Davide Piganzoli | “Correre per la Eolo-Kometa è un salto di qualità importante per la mia carriera”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Determinazione e voglia di arrivare: con questo spirito chevuol presentarsi in vista del 2023, stagione nella quale farà il grandenel professionismo del. Il giovane classe 2002, nativo di Morbegno (Sondrio), è tra i prospetti più interessanti del Bel Paese. Non è un caso che in questo 2022 abbia colto la top-10 al Giro d’Italia Under 23, vinto il campionato italiano a cronometro e chiuso quinto al Tour de l’Avenir. Un ragazzo che ha corso con laU23, il team di Ivan Basso e di Alberto Contador, che sicuramente gli è stato utile per maturare velocemente e avere soprattutto l’opportunità ditra i grandi. Un progetto in continua crescita quello di Basso e di Contador, con un un’anima un po’ italiana e un po’ spagnola, ...

Filippo Pozzato, vicentino come Rebellin, lui di Sandrigo edi Lonigo, Pippo più giovane di dieci anni. In 18 stagioni da pro', dal 2000 al 2018, Rebellin c'è stato sempre, così come in ...... caso mai quel che successe dopo Pechino gli ha fatto perdere amore per l'ambiente del. Eppure di scorribande in trent'anni ce ne sono state tante: "Pensi che una voltaorganizzò il ...E’ stata una giornata particolare, all’insegna del ciclismo, quella di giovedì 1 dicembre ... E’ stata una giornata, nella memoria pressoché costante dello sfortunato Davide Rebellin, aperta dalla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...