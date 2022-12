Cannavaro | “In casa dobbiamo osare di più | ci sono tanti giocatori da gestire”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiA distanza di un mese, causa sosta e doppio turno in trasferta, il Benevento si appresta a tornare a giocare al “Ciro Vigorito“. Giallorossi reduci da quattro risultati utili consecutivi e alla ricerca di un successolingo che manca da fine agosto. La Strega proverà a riscattarsi contro il Palermo, in un match che si disputerà domani con calcio di inizio fissato alle 18. A presentare la sfida con i rosanero è Fabio, il tecnico partenopeo è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Recuperi – Sulla carta iniziamo ad avere dei numeri buoni. Tello ha recuperato ma va gestito. Schiattarella si è allenato solo oggi con la squadra. Ritorniamo al discorso della gestione, ciche stanno rientrando edare minutaggio ad ...