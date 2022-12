Calcio | il tabellone più favorevole dei Mondiali è del Brasile! Più difficile il cammino di Francia ed Argentina

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si è conclusa la fase a gironi deidi2022 in Qatar con diverse sorprese ed esclusioni eccellenti dalla rosa delle Nazionali qualificate agli ottavi di finale: su tutte Germania, Belgio e Danimarca. Si è definito ildegli ottavi di finale e, come spesso accade, il percorso di alcune squadre è decisamente più impegnativo rispetto ad altre. Tra le favorite alla vittoria finale, il percorso più semplice sulla carta è quello del Brasile che affronterà la Corea del Sud agli ottavi anziché l’Uruguay e ai quarti una tra Giappone e Croazia. Potrebbe uscire fuori una semifinale da urlo contro l’. L’Albiceleste dovrà prima superare l’Australia agli ottavi e ai quarti una tra Olanda e Stati Uniti: squadre da prendere con le pinze, ma sicuramente alla portata di Messi e compagni. Non ci potrà ...

Chiusa la fase a gironi ai Mondiali e definito ildelle fase ad eliminazione diretta. Nel gruppo H si qualificano Portogallo (da prima) e Corea del Sud , gli asiatici ottengono il pass grazie al successo per 2 a 1 sui lusitani . Niente da ...Le critiche sui social Calendario -- Classifiche - Marcatori - Lo speciale Fanno festa il Senegal , che si è preso una rivincita dopo la beffarda eliminazione a Russia 2018 per il maggior ...I c.t. «a sorpresa» agli ottavi: Bento (Corea del Sud), Moriyasu (Giappone), Berhalter (Usa) e Arnold (Australia). Squadre da prendere sul serio ...Chiusi i gironi dei Mondiali, subito gli ottavi: Francia e Brasile ok; Il Giappone non parte battuto contro la Croazia e la Spagna deve ritrovarsi in fretta: il Marocco è tosto ...