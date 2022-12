21 nuove emoji WhatsApp già in beta Android | altre cambiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Chi è sempre in attesa diha di che rallegrarsi in questa primissima parte di dicembre. Nel servizio di messaggistica non solo sono in arrivo delle emoticon del tuttoappunto, ma alcune già note sono state modificate dagli sviluppatori. Ecco di seguito specificato cosa bolle in pentola. Ad opera del noto informatore WAInfo è stata eseguita un’accurata analisi della versioneper2.22.25.12 ora presente sul Play Store e disponibile naturalmente solo per i tester del programma. La prima evoluzione venuta a galla ha riguardato l’introduzione di 21emoticon visibili nell’immagine di apertura articolo. Come ogni lettore potrà verificare, ecco che tra le soluzioni disponibili ...

Si potranno combinare più emoji in adesivi tramite Gboard. Nuove funzionalità del sistema operativo Wear OS: Aggiunti i riquadri Wear OS per scorciatoie veloci e facili da usare. WhatsApp Beta porta con sé tante nuove faccine. Il periodo natalizio è un momento di regali e Google sembra essere dell'umore giusto per offrire alcuni regali ai suoi clienti. Nel frattempo, la funzione 'Emoji Kitchen' di Gboard - che prende le emoji preferite dagli utenti e le mixa in adesivi personalizzati offrendo nuovi modi attraverso cui esprimere le proprie emozioni.