X Factor 2022 | ecco i finalisti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Vanno in finale i Santi Francesi, Linda, Beatrice Quinta e i Tropea. Eliminati gli Omini e Fedez si infuria: «Al ballottaggio doveva decidere il pubblico, non i giudici». Scintille con Rkomi e Dargen D'Amico.cos'è successo

, la finale: chi sono i concorrenti che si contenderanno la vittoria e chi saranno gli ospiti della serata. Ultimo appuntamento con X. La finale è ormai alle porte, dopo la ...Altre storie di Vanity Fair che potrebbero interessarti X: i look più belli del primo live, come l eyeliner scultoreo di Francesca Michielin X: Fedez chic con lo swept back e ...Vanno in finale i Santi Francesi, Linda, Beatrice Quinta e i Tropea. Eliminati gli Omini e Fedez si infuria: «Al ballottaggio doveva decidere il pubblico, non i giudici». Scintille con Rkomi e Dargen ...Ambra Angiolini, «ha liberato la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini»: l'indiscrezione (dopo lo sfratto) ...