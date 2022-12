Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022)DEL 2 DICEMBREORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA LA CASSIA BIS DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONETRA CASTEL DE CEVARI E VIA DELLA GIUSTINIANA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E LO SVINCOLO DI VIA DI CASAL DEL MARMO STESSA SITUAZIONE IN INTERNA, LE CODE VANNO DALLA VIA CASILINA ALLA GALLERIA APPIA ANCORA DISAGI PER CHI E’ DIRETTO IN CENTRO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE PER 4 KM CIRCA, TRA VIA TOGLIATTI E L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST SITUAZIONE ANALOGA SULLAFIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA PER UN CANTIERE IN CORSO, CODE VERSOSULLA VIA PONTINA ...