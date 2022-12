Tra manovra | Pnrr e fisco Giorgetti fuga i grandi malintesi

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel giorno in cui le principali parti sociali hanno detto la loro in parlamento sullatargata Giorgia Meloni e Giancarlo, quest’ultimo è tornato a difendere la legge di Bilancio che porta in dote 35 miliardi di euro, il grosso dei quali impiegati sul fronte dell’inflazione e dell’energia. Quello che rimarrà, una decina di miliardi o meno, andrà, tra le altre cose, destinato al mini-taglio del cuneo fiscale, allo stop alle cartelle esattoriale ante-2015, e al finanziamento delle deroghe alla legge Fornero. L’ORA DELL’OTTIMISMO Il responsabile di Via XX Settembre è partito da un assunto. Inutile cercare solo i difetti nell’ex Finanziaria, perché il senso delle misure c’è. E anche sulle prospettive economiche dell’Italia non è il caso di fare troppo gli uccelli del malaugurio. “Non sembra condivisibile il pessimismo oggi prevalente sulle ...