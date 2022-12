Test | fai una scelta e ti dirò com’ è l’uomo che desideri al tuo fianco

alfemminile.com

... e tu cosaper sconfiggerlo" in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l'Aids ... amici o colleghi, di sottoporsi alper l' Hiv o alla profilassi pre - esposizione. Secondo la ...TREVISO - Venerdì 2 dicembre 'Fatti un regalo,ilgratuito per l'Hiv'. I volontari dell'associazione Anlaids di Treviso invitano tutti i cittadini a partecipare al pomeriggio della prevenzione nel cuore di Treviso. Dalle 17 alle 21 verrà ... Test: che posizione yoga sarebbe perfetta per te A Casa Mi Testo: è così che si chiama il test rapido salivare che Anlaids - la prima associazione italiana nata nel 1985 con l'impegno di fermare la diffusione del virus HIV e delle malattie sessualme ...Gianni Aversano, professore di Storia e Filosofia, sottopone i suoi studenti a un test "esistenziale". Alcune risposte fornite dai ragazzi fanno riflettere.