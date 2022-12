Svelato il libro nero di Paratici | ecco cosa c’era scritto

(Di venerdì 2 dicembre 2022)e le plusvalenze; emergono ulteriori dettagli su quanto sta succedendo, negli ultimi giorni, in casa Juventus. LaPresseNegli ultimi giorni la tranquillità del calcio dei club (mentre in Qatar si sta svolgendo il mondiale di calcio) è stata squarciata dal terremoto che ha colpito la Juventus. La notizia delle dimissioni dell’intero CDA ha, ovviamente, concentrato l’attenzione di tutti per capire quali possano essere le conseguenze, in primis per la Juventus. Nel tentativo di fare chiarezza, è intervenuto a calciomercato.it in onda su TvPlay, il giornalista Giuseppe Legato (La Stampa) per parlate della situazione Juventus portando alla luce quello che è stato chiamato come ildile parole di Giuseppe Legato a TvPlay “Ildi ...

Prima Treviglio

...è un evento di comunità tramite cui raccontiamo il mistero del Natale' LECCO - E' stato... è stato diviso in tre fasi: una prima parte introduttiva è come unmuto che prende voce tramite ...Maria Giovanna Maglie è in ospedale da quasi due mesi. La giornalista, 70 anni, ha cosìil motivo per cui non appare da tempo in televisione, dove era solita essere ospite per ...ultimo, ... Chi era il "Maestro di Martinengo" Domani il mistero verrà svelato Esce 'Vale un viaggio. Altre 101 meraviglie d'Italia da scoprire', l'opera della giornalista Beba Marsano sui luoghi che in pochi conoscono.è il nuovo libro di Gabriele Moroni, giornalista e scrittore, che riporta drammatiche vicende di cronaca come il caso delle Bestie di Satana, annidate nelle brughiere del Varesotto, che hanno svelato ...