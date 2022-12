(Di venerdì 2 dicembre 2022) Matteousa parole forti per dire come la pensa in merito alla soglia dei 60 euro per ilmento con il Pos, misura inserita dal governo in manovra. "Sono un liberale, ognuno deve essere libero dire come vuole - dice il vicepremier e leader della Lega oggi 2 dicembre a Palermo per il processo Open Arms - Se uno vuolere due euro ilcon ladi credito èun". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parlando con i giornalisti durante una pausa del processo, aggiunge: "Io cerco dire in, perché a me piace andare a prelevare al bancomat". Sul tema interviene anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "Sulla vicenda contante-Pos, noi abbiamo ...

Il fatto è che questa destra di occupazione " Giorgia Meloni in testa, ma anche Matteo Salvini e il ... in un discorso largamente ispirato alla chiacchiera da bar. Accompagnato da quel tatticismo che è ... Salvini al bar solo con i contanti: "Chi paga il caffè con la carta è rompiballe" Matteo Salvini usa parole forti per dire come la pensa in merito alla soglia dei 60 euro per il pagamento con il Pos, misura inserita dal governo in manovra. "Sono un liberale, ognuno deve essere ... Matteo Salvini ha risposto ai cronisti in una pausa del processo Open Arms sulle polemiche per il tetto dei 60 euro in manovra per il pagamento con carte elettroniche. «Io sono ...