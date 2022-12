Pamela Prati dice NO a Verissimo | «Furiosa per le frasi di Silvia Toffanin»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Secondo indiscrezioni,sarebbe stata esclusa da molte trasmissioni televisive e alcune sue ospitate sarebbero state annullate nonostante lei sia stata una dei volti più in vista del Grande Fratello Vip 7. Nel dettaglio, pare che la showgirl sarda avrebbe imposto ai programmi il veto su Mark Caltagirone, nessuna domanda circa l'orrenda vicenda che ha tenuto banco in tv e sui giornali per il primo semestre del 2019, e che in studio fosse presente con lei il suo avvocato. Sulla questione non vi sono conferme da parte della diretta interessata, ma alcune persone vicino a lei hanno rotto il silenzio commentando questo gossip. Eppure, da quando è stata eliminata dalla settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non ci sono state interviste o ospitate televisive, a differenza degli altri concorrenti, il che è davvero ...