' Non vedo l' ora di giocare'

Linkiesta.it

... avendo per gli infortuni anche più responsabilità, mi trovo benissimo sia con lo staff che con i ragazzi, sapevo di aver fatto la scelta giusta,l'ora di tornare" Si parla della grande ...Commenta per primo Dopo la serata di ieri, chissà perché maoggi due partite specchiarsi una nell'altra. In due gironi differenti. Ovvero Camerun - Brasile ... E quindipotranno che dare l'... In Italia non c’è una cosa che funzioni, non vedo perché la sanità debba fare eccezione Sergio Pellissier, ex attaccante del ChievoVerona e attuale presidente della Clivense, è intervenuto al TMW News ...L’anno prossimo il pilota inglese esordirà nel WorldSBK con il team Motoxracing Yamaha, mentre il brasiliano correrà con il team con cui vanta già una presenza che risale al 2020 ...