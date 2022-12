Ludovica Valli e la figlia in ospedale | il dramma | “Non sento più”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Personaggi Tv.come sta. Durante una vacanza a Dubai,e lanon si sono sentite bene. L’ex tronista di “Uomini e Donne” è tornata di corsa in Italia per ricevere le cure mediche. I suoi fan seguono da giorni l’andamento della situazione. Le condizioni dell’ex tronista e dellanon sarebbero ancora ottimali. (Continua…) LEGGI ANCHE:, l’influencer asfalta gli haters di sua: “Vergognatevi” Come sta, le condizioni sue e dellaVacanza da incubo a Dubai per. L’ex tronista di “Uomini e Donne” non si è sentita bene insieme alla...

Gossipfinisce in ospedale, anche la figlia sta male: l'influe[...]è in attesa del secondo figlio, un maschio, dal compagno Gianmaria De Grego [...] Al contrario, la ...... e il palco musicale che animerà il villaggio, con ospiti speciali come il cantante LDA, l'influencer Beatricee le youtuber Alyssa, Aurora e, musical e parate. Non mancherà, poi, l'...In queste ore Ludovica Valli, influencer ed ex volto di Uomini e Donne, ha davvero preoccupato i suoi fan. La donna, infatti, si è sentita poco ...Ludovica Valli rivela ai fan il dramma che sta vivendo insieme alla figlia. Un dramma che la porterà lontana dai social per qualche giorno ...