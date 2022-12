La Corte dei Conti demolisce il condono | “Si inducono i contribuenti a pensare che non pagare le tasse sia notevolmente vantaggioso”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilallargato previsto dalla manovra del governo Meloni rischia di “attenuare l’effetto deterrente esercitato dalle attività di controllo e di riscossione, inducendo in molti, anche non gravemente colpiti dalla crisi indotta dalla lunga pandemia e dall’eccezionale aumento dei costi dei prodotti energetici, il convincimento che il sottrarsi al pagamento dei tributi possa essere“. Innalzare il tetto al contante contrasta con la necessità di fare emergere il nero “in quei settori rivolti al consumatore finale ove più diffusi sono i fenomeni evasivi”, dai servizi al commercio alla ristorazione. Togliere l’obbligo di accettare pagamenti con il pos sotto i 60 euro può risultare “non coerente con l’obiettivo di contrasto all’evasione fiscale previsto nel Pnrr”. La ...

