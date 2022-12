I soldi a Natale? Per spedire una salma | Soumahoro | clamorosa bomba di Striscia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ala Notizia Pinuccio indaga sulle raccolte fondi lanciate online dalla Lega Braccianti dicon lo scopo dichiarato di aiutare chi vive nei ghetti. Sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe Pinuccio ha trovato tre campagne della Lega Braccianti di Aboubakar Sumahoro: una per l'acquisto di cibo durante la pandemia, una per i regali diai bambini del Ghetto (dove non ci sono bambini) e la terza per organizzare uno sciopero. In tutto, sono stati raccolti così 280.000 euro. Peccato che i conti non tornino. Dalla rendicontazione, risulta che parte deiraccolti per i regali disono stati invece usati per la spedizione in Mali delladi un migrante. E lo conferma, intervistata al telefono, anche la direttrice di GoFundMe, Elisa Finocchiaro. ...