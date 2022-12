I migliori errori di Lukaku contro la Croazia

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La generazione dorata del calcio belga finisce così, in un crescendo disempre più clamorosi del proprio prodotto di punta. Romeluche senza la rivoluzione di Sablon sarebbe stato solo un altro attaccante grande e grosso – bigger than a fridge gli cantavano i tifosi del West Brom’ una decina di anni fa – e che invece il Chelsea ha pagato più di cento milioni, facendone il settimo acquisto più costoso della storia del calcio nell’estate del 2021. Romelumacchina da gol, che nelle giovanili ne ha segnati 130 ma che all’Everton, al termine della sua seconda stagione in Premier League si sceglie come numero di maglia il 10, proprio per dimostrare che lui non sa solo fare gol. Romeluche studia, si aggiorna, che vuole migliorarsi continuamente, ma che nella partita più importante del suo terzo ...