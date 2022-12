GF VIP | Oriana parla di Antonino | ‘Ho un ritardo’ È incinta?

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il rapporto traMarzoli eSpinalbanese, dopo lo screzio dovuto a causa di una frase pronunciata dalla gieffina sulla figlia di, Luna Marì, bambina avuta con Belen, sembrava ormai finito. La complicità tra i due si era rotta, tanto che l’hair-stylist non aveva ceduto ai vari tentativi di riavvicinamento messi in atto da. Ma quando tutto sembra ormai finito, quando anche i telespettatori non pensavano più che tra i due potesse nascere qualcosa, si sono riavvicinati con grande sorpresa del pubblico e probabilmente anche degli altri coinquilini. La mossa diper riavvicinareaveva fatto sapere addi volerle comunicare un messaggio, ma la ragazza aveva rifiutato ogni riavvicinamento. Una ...

La venezuelana è incinta Grande FratelloMarzoli lancia una bomba! Nella casa del Grande Fratelloè nata un'intesa particolare tra Antonino Spinalbese eMarzoli , entrata in ...Poi il caos :ha confessato di avere un ritardo . Gf, il video choc di Nikita disperata per Luca Onestini: 'Mi ha detto così...' Gf, 'Antonino Spinalbese usa e scarica una donna e lei ...Al GF Vip Oriana Marzoli ha confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo e la vicenda è presto rimbalzata sui social. Oriana Marzoli continua a far parlare di sé al GF Vip 7 dove, nelle ultime ore ...Nelle puntate precedenti del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli è scoppiata a piange re a causa di alcune parole che Antonino Spinalbese ha utilizzato per sminuire il loro rapporto. Per tale ragione ...