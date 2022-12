Fashion Style fa chiarezza sulla sua presunta omosessualità | “Il mio modo di essere”

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Da quando è diventato un personaggio noto in molti hanno chiesto a Federicose fosse gay, nonostante l’hairstylist avesse una fidanzata e una figlia. In certe occasioni Federico ha preferito svicolare e non rispondere direttamente (più che lecito), in altre invece si è dichiarato etero ed ha anche aggiunto di non avere nulla da nascondere. Al magazine Nuovo,ha rivelato che ognuno può amare chi vuole, ma ha anche aggiunto che non intente dare spiegazioni a nessuno. Lauri al settimanale di Riccardo Signoretti ha anche spiegato come mai – secondo lui – in molti pensano che lui sia omosessuale: “Io gay? Non vi riguarda. Queste vocimia? Lo so che ci sono. In realtà è un argomento che è sempre venuto fuori nel ...