Elkann ad Agnelli | 'Ricordi | avevi detto ci siamo allargati Allegri non deve parlare di politiche dissennate'

TV PLAY - Juventus, giù la maschera: arrivano conferme sulla questione Marotta che sarebbe stato contattato dai bianconeri Non solo Del Piero , che sembra davvero vicino a un ritorno sperato per anni ...... l'ingegnere, oltre ad avere avuto un contenzioso con Uefa e Fifa. La stessa Uefa non ... fallimentare per molte scelte (sbagliate) del presidente, gestite con presunzione, come nell'...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Anche una telefonata tra Andrea Agnelli e John Elkann agli atti dell’inchiesta della procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus. L’a.d. di Exor (non indagato) parla proprio del bilancio ...