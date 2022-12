Davide Rebellin | “Investitore ha volto e nome” – Video

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Le ininterrotte ricerche e la serrata attività di indagine, condotta sotto la guida della locale Procura della Repubblica, hanno consentito ai Carabinieri di Vicenza di dare une unal conducente del mezzo pesante, che ha trae ucciso”, ha spiegato il Colonnello Giuseppe Moscati, Comandante Provinciale di Vicenza. “Nelle immediatezze del fatto – ha continuato il colonnello -, è stato attivato uno strutturato e capillare sistema di ricerche sia sul campo – attraverso il coordinamento di tutte le centrali operative e i Carabinieri sul territorio, in sinergia con le altre forze dell’ordine – sia, una volta acclarata l’origine del sospettato, all’estero, mediante i canali Interpol, di cooperazione internazionale. Da qui ne è derivata una minuziosa ...

L'uomo, un 50enne tedesco, è stato identificato dai Carabinieri e dalla Polizia tedesca. E' stato denunciato a piede ...AGI - È stato identificato, grazie alle telecamere e alle numerose testimonianze, il camionista che ha travolto e ucciso il campione di ciclismo veneto, mentre era in sella alla sua bici lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. È un camionista tedesco di 62 anni, che si era fermato ed è poi ripartito. L'uomo non può essere ...'Parlare di un'altra morte di un nostro campione mette in evidenza la drammaticità del nostro sport'.MILANO (ITALPRESS) - 'Parlare di un'altra ...ROMA – C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Davide Rebellin. Gli inquirenti hanno rintracciato il camionista accusato di averlo investito e ucciso il 30 novembre scorso mentre si stava ...