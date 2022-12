Chiede da “Da dove vieni?” | a una donna di colore | licenziata per “razzismo” la dama della Regina

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Londra, 2 dic — In occasione di un ricevimento un’anziana signora cerca di conversare con unadi origini africane rivolgendole domande sulla sua provenienza, e pochi giorni dopo è costretta a licenziarsi per «»: accade nella Gran Bretagna del 2022,Lady Susan Hussey,di compagnia di Elisabetta II e madrina del principe William, è finita nel tritacarne mediatico per una una conversazione avuta con unadidi nome Ngozi Fulani. Tanto da costringerla a presentare le proprie dimissioni dall’incarico pluridecennale ricoperto a Buckingham Palace. Ladi compagnia costretta a licenziarsi Fulani, che stando alla sua biografia Twitter nella vita fa la «specialista nel sostegno di donne di origine africana e caraibica vittime di abusi» ha ...

