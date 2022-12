(Di venerdì 2 dicembre 2022) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 37 anni è statodopo essere stato sorpreso in possesso di circa 9di sostanze stupefacenti nascoste neldi casa. E' accaduto a. L'uomo, già noto e domiciliato nel capoluogo, è stato fermato dai carabinieri della compagnia dimentre era a bordo della propria autovettura; la sua agitazione ha insospettito i militari, che hanno deciso di estendere la perquisizione anche ad una abitazione e a unche l'uomo aveva in uso nel comune di Offlaga. All'interno del, nascosti in alcune bacinelle di plastica, sono stati rinvenuti numerosi involucri in cellophane contenenti complessivamente 8die oltre un centinaio di ovuli di ...

La Svolta

... ragionare su ciò che la terra crea ein sé è cruciale". Anche perché in atto c'è quello ... Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a...Il silenzio, però, da un latola voglia di lasciarsi alle spalle una situazione spiacevole ...disciplinari nei confronti della preside Ci saranno provvedimenti dell'Ust diverso ... Ultimo'ora: Brescia: nasconde in garage 8 chili di cocaina e 1 di hashish, arrestato 37enne Tentativo di furto, poi fallito, nella notte tra sabato e domenica al centro operativo di Poste Italiane di via Dalmazia, a Brescia. A mandare in fumo il piano di due malviventi è stato il sistema di ...Ci sono tesori nascosti che scopriamo solo se qualcuno ce li racconta. Chi sa che a Roncadelle è custodito un Romanino O a Folzano si può ammirare un Tiepolo e a Mazzano un Moretto Come altri luoghi ...