(Di venerdì 2 dicembre 2022) LOS ANGELES, 2 dicembre/PRNewswire/, piattaforma globale leader nel campo del-streaming, ha annunciato di essere partner ufficiale dei The, la cui cerimonia sarà trasmessa in diretta dal Microsoft Theatre di Los Angeles, giovedì 8 dicembre alle 16:30 ora locale. Quest'annoper la prima volta la cerimonia in diretta streaming, la quale sarà visibile in Nord America, America Latina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Oltre a trasmettere in diretta la cerimonia,attiverà la propria comunità di utenti attraverso dibattiti e votazioni relativi alle ...

Bigo Live trasmetterà The Game Awards 2022 in più di 10 mercati globali (Adnkronos) - LOS ANGELES, 2 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Bigo Live, piattaforma globale leader nel campo del live-streaming, ha annunciato di essere partner ...