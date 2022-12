Atene | attentato all’ambasciata d’Italia | a fuoco l’auto di Susanna Schlein La condanna di Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022)nella notte adai danni del primo consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia. Lo rende noto la Farnesina, checon la massima fermezza il grave atto criminoso. Secondo le prime ricostruzioni, durante la notte ignoti hanno incendiato un’automobile della consigliere, andata completamente distrutta dopo un’esplosione. Svegliata da alcuni botti in rapida successione, la diplomatica si è subito accorta del tentativo di appiccare ila una seconda auto di sua proprietà, nei pressi della quale è stata rinvenuta una bottiglia molotov con la miccia semi-consumata. La polizia greca sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. Oggi Tajani si trova in Grecia Adsi trova oggi in ...