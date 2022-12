Argentina | Scaloni | «Infortunio Di Maria?Nel pomeriggio avremo un quadro più chiaro»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lionel, commissario tecnico dell’, ha parlato dell’di Angel Di Maria e della possibilità di recuperarlo nel prossimo match Lionel, commissario tecnico dell’, ha parlato dell’di Angel Di Maria. PAROLE – «Ieri è stato giorno di recupero per molti, quindi l’allenamento di ieri è servito ad analizzare gli avversari. Nelunpiùe dopo la seduta decideremo la squadra, in base all’evoluzione di Di Maria e degli altri giocatori. Se andrà bene giocherà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

In conferenza stampa assieme al suo ct Lionel, Rodrigo De Paul, in vista della sfida di domani con l'Australia,'avvisa' i compagni dell'nessun match è facile, e non esistono più le ...... l'si è regalata un ottavo di finale sulla carta agevole ai Mondiali 2022. Nel primo match a eliminazione diretta, la selezione di Lionelse la vedrà con l'Australia che, a sorpresa,...In conferenza stampa assieme al suo ct Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul, in vista della sfida di domani con l'Australia,'avvisa' i compagni dell'Argentina nessun match è facile, e non esistono più le ...Il ct dei Socceroos parla alla viglia del quarto di finale contro l'albiceleste di Scaloni: ecco le sue parole ...