“Tutti si ciu**no Belen Rodriguez” | la showgirl si infuria per una frase in diretta Poi la verità | era uno scherzo de Le Iene

Il Fatto Quotidiano

... perche', di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. ... inquesti anni, hanno portato alla luce tanti presidi a ... Official partner dell'evento: CBRE,', Cottorella, Errebian, ...... ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché, di abitarli in ... è di massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, inquesti anni, hanno ... “Tutti si ciu**no Belen Rodriguez”: la frase in diretta fa infuriare la showgirl argentina “Tutti si ciu**no Belen Rodriguez”. La showgirl argentina è rimasta letteralmente senza parole dopo aver sentito pronunciare questa frase in diretta tv nell’ultima puntata de Le Iene. Poi, ovviamente, ...