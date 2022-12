Santoro Flc Cgil | “Necessario incrementare l’organico ATA e risolvere definitivamente la precarietà dei facenti funzione DSGA”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “La strada da seguire è quella del rafforzamento degli organici - la scuola è in forte sofferenza - e la decisa battaglia alle molestie burocratiche. La prima cosa che potrebbe fare il ministro è liberare la scuola dall’uso di Passweb, che mette a dura prova quotidianamente le segreterie". Così Anna Maria, Flc, in diretta su Orizzonte Scuola a discutere sul rinnovo del CCNL e le principali problematiche del personale ATA con i rappresentanti di Cisl, Uil, Anief e Anquap. L'articolo .

Il personale Ata e il rinnovo del contratto sono al centro dell'approfondimento curato dalla redazione di Orizzonte Scuola. In collegamento su Facebook e YouTube, Anna Maria (Flc Cgil), Attilio Varengo (Cisl Scuola), Giancarlo Turi (Uil Scuola Rua), Alberico Sorrentino (Anief) e Giorgio Germani (Anquap). Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola.