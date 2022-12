Nba | Tatum e Booker show | Boston e Phoenix vincono e convincono

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Non si ferma la corsa di. I Celtics superano i Miami Heat 134-121 e consolidano la vetta ad est grazie ad uno straripante Jayson, autore di 49 punti con 8/12 dall’arco, 15/25 dal campo, 11 rimbalzi, 3 assist. Al resto pensano Jaylen Brown (26 punti) e Malcolm Brogdon (21). La scena della serata però se la prende Devinche trascina i Suns al successo (132-113) contro i Bulls. Il 26enne chiude con 51 punti in 31 minuti, con un 20/25 dal campo e un 6/7 dall’arco. Dal 1954 ad oggiè l’ottavo giocatore a mettere a referto più di 50 punti in 31 minuti giocati o meno. Cade Milwaukee sul campo dei Knicks. Antetokounmpo domina con 37 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, ma non basta. Prove di continuità per i Lakers che trovano la terza vittoria in quattro partite. Stavolta a farne le spese sono i Blazers ...

Nella notte italiana è andato in scena lo spettacolo americano dell'. Torna a vincere Atlanta dopo tre sconfitte consecutive, battendo gli Orlando Magic nonostante i ...con un super, che si ...Ma un'ora dopo wi ripete: '49 punti con 8/12 da tre è ridicolo, Jayson. In questa lega c'è parecchia gente che sta segnando alla grande...' . Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! ...Jayson Tatum had eight 3-pointers and scored a season-high 49 points, and the Boston Celtics held off the hot-shooting Miami Heat for a 134-121 victory on Wednesday night. It was the All-Star’s third ...Nella notte italiana è andato in scena lo spettacolo americano dell’NBA. Torna a vincere Atlanta dopo tre sconfitte ... 134-121 Massachusetts con un super Tatum, che si prende la 14° vittoria nelle ...