L'arco atlantico. Un successo per Giorgia

ilGiornale.it

Questa giornata politica fa apparire in controluce anche una sorta dicostituzionale, come fondamento della nostra politica estera. Pd e "terzo polo" non hanno votato contro la mozione ...Riavvolgendo il nastro del film a quando Silvio Berlusconi " erano proprio i giorni prima delle consultazioni al Colle " proiettò l'ombra di Putin , nello sconcerto delle cancellerie mondiali, sul ... L'arco atlantico - ilGiornale.it La scelta di continuare a sostenere Kiev contro l'aggressione russa non era affatto scontata, perché non porta consenso facile, perché i costi si sentono, perché i tempi sono lunghi ...Sarebbe potuto essere il giorno della spaccatura del centrodestra e invece Meloni sull'Ucraina è riuscita a tenere agganciata la sua maggioranza a un doppio ...